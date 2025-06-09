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البرتغال تتوّج بدوري الأمم بعد هزيمة إسبانيا بركلات الترجيح

9
JUNE
2025
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توّجت البرتغال، مساء الأحد، بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد فوزها على إسبانيا بالمباراة النهائية بركلات الترجيح.
 
واحتكم منتخبا البرتغال وإسبانيا إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية للنسخة الرابعة لمسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.
 
وتقدّمت إسبانيا مرتين عبر مارتين سوبيميندي (الدقيقة 21) وميكل أويارسابال (الدقيقة 45)، لكن البرتغال عادلت النتيجة في كل مرة عبر نونو منديش (الدقيقة 26) والمخضرم كريستيانو رونالدو ( الدقيقة 61) الذي غادر أرضية الملعب بداعي الإصابة ( الدقيقة 88).
 
ونجح المنتخب البرتغالي في تسجيل 5 ضربات جزاء، فيما أهدر القائد ألفارو موراتا الركلة الرابعة لإسبانيا.
 
وكانت هذه النسخة الثانية التي يحتكم فيها منتخبان إلى ركلات ترجيح لحسم اللقب، بعدما فعلتها إسبانيا على حساب كرواتيا (5-4) إثر التعادل سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي في 2022-2023 على الأراضي الهولندية.
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