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ليفاندوفسكي يتمرد على منتخب بولندا.. ويشترط للعودة

9
JUNE
2025
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قال مهاجم برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي، الأحد، إنه سيقاطع منتخب بلاده بولندا طالما ظل المدرب الحالي ميخال بروبييرش في منصبه.
خاض اللاعب (36 عاما) 158 مباراة مع منتخب بولندا وسجل 85 هدفا منذ عام 2008، لكن تم سحب شارة القائد منه لصالح ببيوتر جيلينسكي.
 
وكتب ليفاندوفسكي الذي حمل شارة القائد منذ عام 2014، في تصريحات على حسابه في موقع "إكس" (تويتر سابقا): "مع الأخذ في الاعتبار الظروف وفقدان الثقة في المدرب، قررت الابتعاد عن اللعب مع المنتخب البولندي طالما ظل (المدرب) في منصبه".
 
لكن مهاجم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين السابق الذي اختير أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2021، ترك الباب مفتوحا للعودة بقوله: "أتمنى أن أحصل على فرصة أخرى للعب مرة أخرى لأفضل الجماهير في العالم".
 
ويتولى بروبييرش تدريب بولندا منذ عام 2023، وقادها إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 حيث فشلت في تحقيق أي فوز وخرجت من دور المجموعات.
 
وكان الاتحاد البولندي للعبة أعلن في وقت سابق اليوم على موقعه الرسمي أن المدرب بروبييرش قرر تعيين لاعب وسط إنتر ميلان الايطالي جيلينسكي قائدا جديدا للمنتخب البولندي.
 
وأضاف الاتحاد أن "المدرب أبلغ روبرت ليفاندوفسكي شخصيا والمنتخب بأكمله والجهاز الفني بقراره".
 
ولا يتواجد ليفاندوفسكي حاليا في المعسكر الاعدادي للمنتخب البولندي الذي فاز على مولدوفا 2-0 وديا الجمعة، ويستعد لمواجهة فنلندا، الثلاثاء، في هلسنكي ضمن منافسات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 
 
واوضحت وكالة الأنباء البولندية "باب"، أن ليفاندوفسكي طلب الإعفاء من هذه الفترة من المباريات الدولية للحصول على الراحة.
 
وقدم ليفاندوفسكي موسما ناجحا مع برشلونة وحقق معه ثلاثية الدوري وكأس الملك والكأس السوبر محليا، واحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 27 هدفا بفارق أربعة أهداف خلف مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي.
 
وتتصدر بولندا مجموعتها في التصفيات المونديالية بفوزين متقدمة على فنلندا (4 نقاط من ثلاث مباريات) وهولندا (3 نقاط من مباراة واحدة فقط).
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