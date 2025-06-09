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كم يومًا بالأسبوع نحتاج للمشي للحفاظ على صحة القلب؟.. طبيب ينصح

9
JUNE
2025
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يمكن أن تكون تمارين القوة رائجة، لكنها لا تُقدم فوائد جمة للقلب كالمشي وتمارين القلب الأخرى. بحسب ما نشره موقع برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة "NBC" الأميركية، تقدم ممارسة رياضة المشي بشكل منتظم فوائد جمة، بدءًا من تحسين الصحة النفسية وصولًا إلى تعزيز عملية الأيض وإدارة الوزن، وغيرها.
 
وسبق لبرنامج "توداي" أن تحدث مع طبيبي القلب دكتور مارك أيزنبرغ، الأستاذ المشارك في الطب بالمركز الطبي بجامعة كولومبيا في نيويورك، ودكتورة نيكا غولدبرغ، الأستاذة السريرية المساعدة في كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك، حول عاداتهما المفضلة للحفاظ على صحة قلبيهما، وأكدا أن المشي جزء مهم من روتينهما اليومي.
 
5 أيام على الأقل أسبوعيًا
وفقًا لأطباء القلب، تُعد تمارين الكارديو من أكثر التمارين فائدة لصحة القلب، لذا ينبغي أن يكون الهدف في المشي هو الحركة السريعة.
 
 
يقول غولدبرغ إنه يرفع "معدل ضربات القلب عند المشي بسرعة كبيرة"، ناصحًا بأنه "من المهم أن يمارس الأشخاص تمارين طبيعية وسهلة عليهم".
 
ويوصي أيزنبرغ بالمشي السريع لمدة 40-50 دقيقة يوميًا لمدة خمسة أيام على الأقل أسبوعيًا.
 
نسبة مئوية رائعة
في الواقع، إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
 
يقول أيزنبرغ إنه "عندما يذهب الشخص إلى صالة الألعاب الرياضية ولا يمارس أي تمارين قلبية وعائية، فإنه لا يُقدم الكثير لقلبه"، شارحًا أن دراسة، أجريت عام 2023 أن المشي لمدة 11 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%.
 
نقطة الانطلاق والبدائل
يمكن أن يبدو المشي لمدة 40 دقيقة أمرًا مُخيفًا للمبتدئين في ممارسة الرياضة. لكن يمكن دائمًا تقسيمها إلى عدة جولات قصيرة على مدار اليوم.
 
إذا حاول الشخص المشي إلى العمل، أو إذا لم يكن ذلك مُناسبًا، يمكن أن يذهب في نزهة خلال استراحة الغداء، أو يحاول ببساطة دمج المشي في حياته اليومية، مثل ركن سيارته بعيدًا عن مدخل متجر البقالة، أن يحقق النتائج المأمولة.
 
أما إذا كان المشي غير مُناسبًا للبعض، فيمكنهم ركوب الدراجات أو السباحة أو الركض، حيث إنها جميعًا رياضات تُفيد صحة القلب أيضًا.
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