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مانشستر سيتي يعوض دي بروين بنجم وسط ميلان

5
JUNE
2025
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توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي بشأن لاعب خط الوسط الهولندي تيجاني رايندرز، في أول صفقة للنادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
 
وسيدفع مانشستر سيتي 63 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب البالغ 26 عاما، والذي يُعتقد أنه وافق على عقد لمدة 5 سنوات، في حين لم تحسم الإجراءات الرسمية بعد.
 
ويأمل سيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب غوارديولا، في إتمام صفقة الدولي الهولندي قبل انطلاق مونديال الأندية في الولايات المتحدة في 14 الشهر الحالي.
 
انضم رايندرز إلى ميلان قادما من ألكمار في عام 2023، وسجل 15 هدفا لميلان في موسم 2024-2025.
 
وسيعزز الهولندي خيارات غوارديولا، في خط الوسط بعد رحيل صانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين، الذي من غير المتوقع أن يشارك في كأس العالم للأندية، حيث من المرجح أن ينتقل إلى نابولي بطل الدوري الإيطالي.
 
كما خضع لاعب خط الوسط الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش لجراحة لمعالجة إصابة تعرض لها في وتر أخيل.
 
وخسر السيتي لقب الدوري الإنجليزي الذي أحرزه 4 مرات تواليا في الموسم المنصرم، وأنهاه في المركز الثالث في بريميرليغ وخسر نهائي الكأس، ليفشل في الفوز بأي لقب للمرة الأولى منذ 8 سنوات.
 
ويسافر سيتي إلى الولايات المتحدة كحامل للقب مونديال الأندية، لكن الصيغة الجديدة مختلفة تماما إذ يشارك فيها 32 فريقا، وقد وقع فريق غوارديولا ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد المغربي الذي سيكون منافسه الأول في 18 يونيو.
 
ستبقى نافذة الانتقالات مفتوحة حتى 10 يونيو لاستيعاب الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعبين لكأس العالم للأندية على أن تُفتح مرة أخرى في 16 يونيو المقبل.
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