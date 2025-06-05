living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مع قرب انتقاله إلى ميلان.. ما دوافع مودريتش؟

5
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الأربعاء، أن اختيار الكرواتي لوكا مودريتش، النجم السابق لنادي ريال مدريد، فريق ميلان الإيطالي للانضمام إلى صفوفه نابع من دلالات شخصية في ظل إعجابه بمواطنه زفونيمير بوبان.
 
الصفقة لم تحسم بعد بشكل رسمي، لكن المفاوضات بلغت مراحل متقدمة، ويمكن الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
 
وأضافت الصحيفة أن العقد المحتمل سيكون لموسم واحد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي حسب رغبة الطرفين ووفقا لأداء اللاعب خلال الموسم.
 
كان بوبان يلعب في صفوف ميلان، وكان مصدر إلهام لمودريتش منذ الصغر، حيث أشار التقرير إلى أن علاقة الصداقة التي تربط مودريتش ببوبان لعبت دورا مهما في اتخاذه هذا القرار.
 
ورغم بلوغه سن 39، يريد مودريتش المشاركة في كأس العالم، لخوض آخر بطولة له مع المنتخب الكرواتي، ويرى في الانضمام إلى ميلان فرصة مناسبة للاستمرار في مستوى تنافسي قوي، خصوصا في ظل أجواء الدوري الإيطالي المعروفة بطابعها البدني والتكتيكي، وفقا لـ"ماركا".
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن غياب ميلان عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل يُعد أمرا إيجابيا بالنسبة لمودريتش، إذ لا يرغب بأي حال من الأحوال مواجهة فريقه السابق ريال مدريد.
 
"ماركا" أوضحت أيضا أن كل المؤشرات تشير إلى أن لوكا مودريتش سيرتدي قميص ميلان لموسم واحد مع خيار التمديد، في تجربة قد تكون الأخيرة له في عالم كرة القدم الأوروبية، ومع ذلك، يتعيّن عليه إنهاء آخر التزام له مع ريال مدريد، والمتمثل في المشاركة في كأس العالم للأندية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout