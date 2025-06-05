رونالدو يكسر عقدة ألمانيا.. ويقود البرتغال لنهائي دوري الأمم

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قلبت البرتغال، بطلة النسخة الأولى عام 2019، الطاولة على ألمانيا وفازت عليها 2-1 الأربعاء في ميونيخ في نصف نهائي النسخة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حاجزة مقعدها في النهائي للمرة الثانية في تاريخها.

وتقدّمت ألمانيا بهدف فلوريان فيرتز في الدقيقة 48، وردّت البرتغال عبر البديل فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 63 والمخضرم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 68.

وضربت البرتغال موعدا الأحد المقبل في ميونيخ أيضا مع الفائز من مباراة فرنسا بطلة النسخة الثانية 2021، وإسبانيا بطلة النسخة الأخيرة العام الماضي، حيث يلتقيان الخميس في شتوتغارت.

وبهذا الفوز كسر رونالدو عقدة أزلية بتحقيق أول فوز في مشواره الدولي على منتخب ألمانيا.

وكانت البرتغال قد وصلت إلى مباراتها مع ألمانيا بعدما تصدرت المجموعة الأولى التي ضمت كلا من كرواتيا وإسكتلندا وبولندا، وتجاوزت عقبة الدنمارك في ربع النهائي.