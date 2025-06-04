برونو فيرنانديز يحسم قراره من الانتقال إلى الهلال

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رفض قائد مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز، عرضا ضخما تقدم به نادي الهلال السعودي، مفضلا مواصلة مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أن فيرنانديز تلقى عرضا مغريا من الهلال، أحد أبرز أندية دوري روشن السعودي، إلا أنه أبدى رغبته في الاستمرار في أوروبا، وفقا لما أشار الصحفي المختص بالرياضة فابريتسيو رومانو.

ويأتي قرار اللاعب وسط مساع مستمرة من الأندية السعودية لاستقطاب نجوم الكرة العالمية ضمن مشروع طموح لتطوير الدوري المحلي وزيادة جاذبيته على الصعيد الدولي.

يُذكر أن برونو فيرنانديز، البالغ من العمر 29 عاما، يُعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة مانشستر يونايتد، وقد تولى شارة القيادة خلال الموسم المنصرم.