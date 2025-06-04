قبل أيام من موقعة الأهلي.. ميسي يعيش "فترة ذهبية" مع ميامي

A + A -

بعد 10 أيام فقط، سيكون أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي، في مواجهة تاريخية أمام الأهلي المصري، ضمن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية.

ومن سوء حظ الأهلي المصري، فان ميسي يعيش "فترة ذهبية" مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، وشهدت الأسابيع الأخيرة تألقا لافتا له.

ميسي بالأرقام

سجل ميسي 7 أهداف في آخر 7 مباريات له بالدوري الأميركي مع ميامي.

في آخر 3 مباريات له مع الفريق قبل الاستعداد لموقعة الأهلي، سجل ميسي 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة، وهي أرقام تذكر بأيامه الذهبية مع برشلونة الإسباني.

وسيواجه إنتر ميامي ضيفه الأهلي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، فجر 14 يونيو المقبل.

وتضم المجموعة الأولى بالإضافة إلى ميامي والأهلي، نادي بورتو البرتغالي ونادي بالميراس البرازيلي.