"فحص الجنس".. اتحاد الملاكمة يعتذر للجزائرية إيمان خليف

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اعتذر رئيس الاتحاد العالمي للملاكمة عن الإشارة إلى الجزائرية إيمان خليف، بطلة الأولمبياد، فيما يتعلق بسياسته الجديدة الخاصة بجعل فحص الجنس خطوة إلزامية.

وأشار الاتحاد العالمي للملاكمة بشكل خاص إلى حالة إيمان خليف الفائزة بذهبية في أولمبياد باريس 2024، وسط ضجة واسعة حول أهليتها للمشاركة في منافسات السيدات، وذلك عند الإعلان عن سياسته الجديدة يوم الجمعة الماضي.

وتواصل بوريس فان دير فورست رئيس الاتحاد العالمي مع الاتحاد الجزائري للملاكمة، للتأكيد على خطأ قراره.

وكتب بوريس في رسالة اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس: "أود الاعتذار بشكل رسمي وصادق عما حدث، وأؤكد أنه كان يجب حماية خصوصية إيمان خليف".

وأضاف "أتمنى أن يؤكد هذا التواصل المباشر معكم شخصيا احترامنا لكم وللاعبيكم".

وكانت الأضواء سلطت على إيمان خليف والتايوانية لين يو تينغ بعد حصدهما ذهبية في أولمبياد باريس، وذلك بعد استبعاد الرابطة الدولية للملاكمة للاعبتين من بطولة العالم عام 2023 بداعي فشل الثنائي في اجتياز اختبار أهلية الجنس.

في المقابل، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية لخليف ولين بالمنافسة، وذلك بإقرار لوائح الأهلية الجنسية المستخدمة في أولمبياد 2020.

وتم اعتماد الاتحاد العالمي للملاكمة مؤقتا لإدارة اللعبة في أولمبياد لوس أنجليس 2028، وتعرض لضغوط من الملاكمين والاتحادات الوطنية لوضع معايير للأهلية الجنسية.

وأعلن الاتحاد العالمي عن إجراء اختبار إلزامي لجميع الملاكمين اعتبارا من أول يوليو، لضمان سلامة جميع المشاركين وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجال والسيدات.