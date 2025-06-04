قبل بدء مونديال الأندية.. الأهلي المصري يضم التونسي بن رمضان

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أعلن النادي الأهلي المصري يوم الثلاثاء تعاقده مع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط نادي فرينكفاروزي الهنغاري.

وقدم الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اللاعب بعنوان محارب جديد في الجزيرة.

وانتظم بن رمضان في تدريبات الأهلي باستاد مختار التتش مساء الثلاثاء قبل أن يغادر برفقة الفريق الأحمر مساء الأربعاء إلى ميامي للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بمواجهة إنتر ميامي في 15 يونيو الجاري.

وكان الأهلي قد أعلن الأحد تعاقده مع محمود حسن (تريزيغيه)، لاعب الفريق السابق.

ونشر الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتريزيغيه (30 عاما)، الذي انتهت مسيرته مؤخرا مع الريان القطري، وعلق عليه قائلا: "عودة الفتى الذهبي".

وتبلغ مدة تعاقد الأهلي مع تريزيغيه 5 مواسم تبدأ الشهر الجاري.