لامين يامال بكل صراحة: اللعب مع ريال مدريد "مستحيل"

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أكد لامين يامال نجم برشلونة الإسباني أنه من "المستحيل" انتقاله للعب مع ريال مدريد غريم ناديه التقليدي، مشيراً إلى أنه يستفيد من التعليقات السلبية للرد داخل الملعب.

وقال اللاعب الصغير (17 عاماً): من المستحيل أن ألعب مع ريال مدريد. وذلك رداً على سؤال حول إمكانية أن ينتقل إلى الغريم التقليدي يوماً ما.

وزاد: أصدقائي يرسلون لي تعليقات سلبية على تيك توك قبل 20 دقيقة من المباريات، وهم يعلمون أن ذلك يُحفّزني. على سبيل المثال، ضد فرنسا في كأس أوروبا، كنت نائمًا في الحافلة واتصل بي صديقي قائلًا:'تذكر ما قاله لك رابيو، فقلت: نعم، أتذكر.

وتجاهل لامين مدربه الألماني هانزي فليك واختار لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كأفضل مدرب في دوري أبطال أوروبا، بينما وقع اختياره على زميله بيدري وفيتينيا لاعب باريس كأفضل خط وسط في المسابقة.