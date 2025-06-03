35 مليون يورو تنقل ثيو هيرنانديز من ميلان إلى الهلال

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كشفت تقارير صحافية إيطالية، يوم الثلاثاء، أن الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب ميلان، بات قريباً من الانتقال إلى الهلال السعودي لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأفادت "سكاي سبورت" الإيطالية: أن الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع ميلان، الذي يتفاوض أيضًا حالياً مع سيموني إنزاغي لتولي تدريب الفريق.

وأضاف التقرير: تبلغ قيمة الصفقة بين الهلال وميلان 35 مليون يورو، ويتبقى الآن أن يقرر اللاعب ما إذا كان سيقبل العرض أم لا.

ويستعد الهلال لخوض منافسات كأس العالم للأندية بأميركا في يونيو الجاري إذ يواجه ريال مدريد في مستهل مشواره بدور المجموعات، قبل أن يواجه رد بو سالزبورغ النمساوي ثم باتشوكا المكسيكي.

وخاض هيرنانديز البالغ من العمر 27 عاماً 49 مباراة مع ميلان هذا الموسم، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6.