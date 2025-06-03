living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلغاء مقابلة لصلاح على "بي بي سي" خوفاً من الحديث عن غزة

3
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن إلغاء مقابلة جمعت المذيع الشهير غاري لينيكر بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عبر "بي بي سي"، وذلك خوفاً من مناقشة الحرب في غزة.
 
وانتهت علاقة غاري لينيكر، أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية، مع "بي بي سي" بنهاية الموسم الماضي عبر برنامجه الشهير "يوم المباراة" الذي استمر لأعوام، وذلك رغم أنه كان من المفترض الاستمرار مع هيئة الإذاعة البريطانية حتى كأس العالم المقبلة.
 
ورحل لينيكر عن "بي بي سي" وذلك بسبب حديثه عن الحرب في غزة، وقال في بيان عقب الرحيل: أدركت الخطأ والإزعاج الذي سببته، والابتعاد الآن يعتبر أفضل خيار، وأؤكد أنني لن أعيد شيئا معاديا للسامية مستقبلاً.
 
وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لـ"ديلي ميل": ألغيت المقابلة لأنها جاءت بعد آخر حلقة قدمها في الموسم، وسيكون خطأ إلى أي شيء آخر.
 
وأرسل أليكس كاي-جيليسكي رئيس قسم الرياضة في "بي بي سي" بريداً إلكترونيا للموظفين جاء فيه: من المحزن القول وداعاً لمذيع لامع وداعاً، وأود شكر غاري على السنوات التي قضاها معنا.
 
وبدأ هداف كأس العالم 1986 مشواره الإعلامي عام 1995 عقب سنة من اعتزاله كرة القدم، إذ قدم برنامجاً إذاعياً في "بي بي سي راديو 5" لمدة 8 أعوام، بينما بدأ تقديم برنامجه الشهير "يوم المباراة" عام 1999، كما كتب في صحيفة "ديلي ميل".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout