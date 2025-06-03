إلغاء مقابلة لصلاح على "بي بي سي" خوفاً من الحديث عن غزة

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن إلغاء مقابلة جمعت المذيع الشهير غاري لينيكر بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عبر "بي بي سي"، وذلك خوفاً من مناقشة الحرب في غزة.

وانتهت علاقة غاري لينيكر، أحد أساطير كرة القدم الإنجليزية، مع "بي بي سي" بنهاية الموسم الماضي عبر برنامجه الشهير "يوم المباراة" الذي استمر لأعوام، وذلك رغم أنه كان من المفترض الاستمرار مع هيئة الإذاعة البريطانية حتى كأس العالم المقبلة.

ورحل لينيكر عن "بي بي سي" وذلك بسبب حديثه عن الحرب في غزة، وقال في بيان عقب الرحيل: أدركت الخطأ والإزعاج الذي سببته، والابتعاد الآن يعتبر أفضل خيار، وأؤكد أنني لن أعيد شيئا معاديا للسامية مستقبلاً.

وقال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لـ"ديلي ميل": ألغيت المقابلة لأنها جاءت بعد آخر حلقة قدمها في الموسم، وسيكون خطأ إلى أي شيء آخر.

وأرسل أليكس كاي-جيليسكي رئيس قسم الرياضة في "بي بي سي" بريداً إلكترونيا للموظفين جاء فيه: من المحزن القول وداعاً لمذيع لامع وداعاً، وأود شكر غاري على السنوات التي قضاها معنا.

وبدأ هداف كأس العالم 1986 مشواره الإعلامي عام 1995 عقب سنة من اعتزاله كرة القدم، إذ قدم برنامجاً إذاعياً في "بي بي سي راديو 5" لمدة 8 أعوام، بينما بدأ تقديم برنامجه الشهير "يوم المباراة" عام 1999، كما كتب في صحيفة "ديلي ميل".