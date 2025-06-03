بعد الرسالة الغريبة.. توضيحات حول مستقبل رونالدو والنصر

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بعد الرسالة "اللغز" التي نشرها البرتغالي كريستيانو رونالدو، حول مستقبله مع النصر السعودي، بدأت الصورة تتضح أكثر، الإثنين.

ووفقا للصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات، فابريتسيو رومانو، فأن نادي النصر يستعد لعرض "خطة جديدة" على كريستيانو رونالدو، أملا في إبرام عقد جديد.

وقال رومانو إن النصر يُجري تغييرات للحصول على موافقة كريستيانو.. وتوقيع عقد جديد لمواصلة مسيرته مع النصر.

وقال رومانو إن أبرز المرشحين للانضمام إلى النصر، هذا الصيف، هم الكولومبي لويس دياز، والمدافع السلوفاكي دافيد هانكو، ولاعب خط وسط عالمي.

وكان رونالدو قد نشر رسالة غريبة عبر حسابه على موقع إكس، قال فيها: "انتهى هذا الفصل. سنستمر في كتابة قصتي. ممتن للجميع".

وجاء ذلك بعد موسم مخيب للآمال مع النصر، لم يحقق فيه أي لقب مع الفريق، وفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا النخبة.