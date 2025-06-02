الأهلي المصري يعلن عودة تريزيغيه

A + A -

أعلن الأهلي المصري رسميا تعاقده مع محمود حسن (تريزيغيه)، لاعب الفريق السابق، الأحد.

ونشر الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتريزيغيه (30 عاما)، الذي انتهت مسيرته مؤخرا مع الريان القطري، وعلق عليه قائلا: "عودة الفتى الذهبي".

وتبلغ مدة تعاقد الأهلي مع تريزيغيه 5 مواسم تبدأ الشهر الجاري، الذي يشهد مشاركة نادي القرن في إفريقيا بكأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بعد أسبوعين.

وكان تريزيغيه وصل القاهرة عقب انتهاء إعارته مع الريان، الذي لعب له في الموسم المنصرم، قادما من ناديه السابق طرابزون سبور التركي.

وكان تريزيغيه لاعبا في صفوف الأهلي، قبل أن يرحل عنه في منتصف العقد الماضي، حيث انتقل بين العديد من الأندية الأوروبية، كان أبرزها أستون فيلا الإنجليزي.

وكانت قرعة مرحلة المجموعات بمونديال الأندية أوقعت الأهلي، المتوج مؤخرا بلقب الدوري المصري للمرة الـ45 في تاريخه والثالثة على التوالي، في المجموعة الأولى برفقة إنتر ميامي الأميركي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويبدأ الأهلي مشواره في المونديال، الذي يضم 32 ناديا للمرة الأولى، بملاقاة إنتر ميامي، بقيادة الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، في 14 يونيو، بالمباراة الافتتاحية للبطولة.