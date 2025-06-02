living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتقال حر مع دفع 10 ملايين.. "سر" صفقة ترنت وريال مدريد

2
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم أن ترنت ألكسندر أرنولد سينتقل إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ليفربول، فإن النادي الإسباني سيدفع 10 ملايين جنيه إسترليني لنظيره الإنجليزي مقابل الحصول على خدمات المدافع الأيمن "في وقت أبكر".
 
وحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن ترنت وصل إلى مدريد، الجمعة، لإنهاء إجراءات انتقاله إلى النادي الملكي.
 
وقررت إدارة ريال مدريد دفع مبلغ يقدر بـ10 ملايين إسترليني، مقابل تسجيل اللاعب الإنجليزي الدولي خلال فترة الـ29 يوما التي تسبق انتهاء عقده رسميا، مع انقضاء شهر يونيو الجاري.
 
ويسعى وصيف الدوري الإسباني أن يشرك لاعبه الجديد في كأس العالم للأندية التي تنطلق في الولايات المتحدة خلال أيام، على أمل الفوز باللقب والحصول على مبلغ ضخم.
 
وحسب "تلغراف"، سيحصل الفريق المتوج بمونديال الأندية بنظامها الجديد على 125 مليون دولار.
 
وكان ترنت أعلن قبل أيام نهاية رحلته مع ليفربول، بعد مساهمته في تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
 
محمد صلاح يتحدث عن فرصته بالتتويج بالكرة الذهبية
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout