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محامو الفريق الطبي لمارادونا يعلنون بطلان المحاكمة الخاصة بوفاته

30
MAY
2025
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أعلن محامو أعضاء بالفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا يوم الخميس أنه قُضي ببطلان محاكمة سبعة من أعضاء الفريق بتهمة القتل غير العمد في وفاة مارادونا عام 2020.
 
وتوفي مارادونا، أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، في منزله في بوينس آيرس في نوفمبر 2020 بسبب قصور في القلب عن عمر يناهز 60 عاما أثناء تعافيه من عملية جراحية لإزالة جلطة تعرض لها قبلها بأيام.
 
وتم اتهام سبعة أعضاء بالفريق الطبي بالقتل غير العمد في حاكمة بدأت في 11 مارس الماضي.
 
وأنكر المتهمون تهم "القتل مع وجود نية مبيتة" في معاملة مارادونا، وفي حال إدانتهم قد يواجهون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و25 عاما.
 
ولم يتم الإعلان عن موعد محاكمة جديدة كما لم يُجر تسمية قضاة جدد لنظر القضية.
 
وجاء القرار بعد أن شهد يوم الثلاثاء الماضي تنحي القاضية خوليتا ماكينتاش، أحد القضاة الأرجنتينيين الثلاثة الذين يترأسون المحاكمة، عن القضية وسط اتهامات بانتهاكات أخلاقية.
 
وظهر مقطع فيديو في الأيام الأخيرة يظهرها على ما يبدو وهو تجري مقابلة مع طاقم تصوير ضمن فيلم وثائقي في ممرات محكمة بوينس آيرس وفي مكتبها. وتحظر قواعد المحكمة إجراء مثل هذه المقابلات مع قاض أثناء المحاكمة.
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