ميلان يقيل مدربه كونسيساو تمهيدا للتعاقد مع أليغري

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كما كان متوقعا، أعلن نادي ميلان الإيطالي، الخميس، إقالة مديره الفني سيرجيو كونسيساو، بعد موسم مخيب للآمال شهد فشل الفريق العريق في المشاركة بالمسابقات القارية الموسم المقبل.

وكانت تقارير إخبارية أفادت أن بطل أوروبا 7 مرات توصل لاتفاق مع ماسيميليانو أليغري للعودة إلى منصبه كمدير فني.

واحتل ميلان المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 19 نقطة خلف نابولي، الذي توج باللقب هذا الموسم.

وذكر النادي اللومباردي في بيان: "يود النادي أن يشكر سيرجيو وجهازه الفني على التزامهم واحترافيتهم وتفانيهم خلال فترة قيادتهم للفريق الأول، في الأشهر القليلة الماضية".

وتولى المدرب البرتغالي مسؤولية ميلان خلفا لباولو فونسيكا، الذي أقيل في ديسمبر الماضي، بعقد لمدة 18 شهرا، وقاد ميلان على الفور للتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية خلال مبارياته الأولى على رأس القيادة الفنية للفريق.

وودع ميلان دوري الأبطال من الدور المؤهل لمرحلة خروج المغلوب هذا الموسم، عقب هزيمته أمام فاينورد روتردام الهولندي في فبراير الماضي، علما أنه خسر نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

يذكر أن أليغري سبق أن قاد ميلان للفوز بلقب الدوري الإيطالي عام 2011.