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غوارديولا يفقد يده اليمنى

30
MAY
2025
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل ثلاثة من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز وكارلوس فيسنز.
 
وسيغادر ليلو، الذي اشتهر بكونه يد غوارديولا اليمنى، ودومينغيز بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، فيما سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنغ براغا البرتغالي.
 
وقال مانشستر سيتي في بيان له إن ليلو، والذي جاء كمساعد لبيب غوارديولا في عام 2020 ثم غادر للسد القطر في 2022 قبل العودة مجددا إلى سيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده إسبانيا.
 
وتم تعيين دومينيغيز حينما بدأ ليلو فترته الثانية مع النادي، فيما انضم فيسنز للفريق في عام 2017، حيث ساعد فريق أقل من 18 عاما في الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم أصبح في الجهاز الفني لغوارديولا منذ عام 2020 ولمدة أربعة أعوام.
 
وكان فريق المدرب غوارديولا قد أنهى الموسم بدون أي لقب للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، لكنه ضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الدوري في المركز الثالث خلف البطل ليفربول والوصيف أرسنال.
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