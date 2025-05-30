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"ليس لديهم بنات".. أنس جابر تهاجم مسؤولي رولان غاروس

30
MAY
2025
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اتهمت التونسية أنس جابر، يوم الثلاثاء، منظمي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" وأمازون برايم بتهميش منافسات السيدات واستبعادها من الحصة المسائية التي تحظى بمتابعة مكثفة، إذ تغيب مباريات السيدات عن الفترة الليلية بالبطولة الكبرى المقامة على ملاعب رملية منذ قرابة عامين.
 
كانت آخر مباراة لفردي السيدات تقام تحت الأضواء الكاشفة في ملعب فيليب شاترييه هي مباراة الدور الرابع بين أرينا سبالينكا وسلون ستيفنز في الرابع من يونيو حزيران 2023.
 
وتُقام مباراة مسائية واحدة في بطولة فرنسا المفتوحة (هذا العام لا تبدأ قبل الساعة 2015 بالتوقيت المحلي (1815 بتوقيت غرينتش) وتبث حصرياً عبر منصة أمازون برايم.
 
وقالت اللاعبة التونسية بعد خسارة مباراتها في الدور الأول لرولان غاروس "في أوروبا من المؤسف أن يحدث هذا بالنسبة للرياضة النسائية بشكل عام. ليس التنس على وجه الخصوص ولكن بشكل عام".
 
وأضافت: أتمنى أن يسمع المسؤولون بغض النظر عن متخذ القرار هذا الطلب. لا أعتقد أن لديهم بنات، لأنني لا أعتقد أنهم يريدون معاملة بناتهم بهذه الطريقة.
 
وتابعت: الأمر مثير للسخرية بعض الشيء. إنهم لا يعرضون الرياضة النسائية، ولا يعرضون التنس النسائي، ثم يقولون إن المشاهدين في الغالب يتابعون الرجال. بالطبع يشاهدون الرجال أكثر لأنك تعرض الرجال أكثر. كل شيء يسير بالتزامن.
 
ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي جيل موريتون عن اختيارات البطولة، قائلا الاثنين إن "أفضل مباراة" تم تحديد موعدها ليلا.
 
وقال موريتون في مؤتمر صحفي: في بعض الأحيان... بالنسبة للفترة المسائية، نحتاج إلى اختيار المباراة الأفضل من أجل المشاهدين.
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