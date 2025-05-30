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مونديال الشباب..المغرب بمجموعة الموت وهذا موقف مصر والسعودية

30
MAY
2025
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أسفرت قرعة كأس العالم للشباب لأقل من 20 عاما المقرر إقامتها في تشيلي بين يومي 27 سبتمبر و19 أكتوبر المقبلين، عن مجموعات قوية للمنتخبات العربية المشاركة بها، لا سيما المغرب الذي وقع في مجموعة الموت.
 
 
وتتواجد منتخبات مصر والمغرب والسعودية في البطولة ممثلين للكرة العربية من بين 24 منتخبا، وجاءت نتائج القرعة لتضع الفرق العربية في مواجهات مثيرة.
 
وأوقعت القرعة المنتخب المغربي، وصيف أمم إفريقيا للشباب، في المجموعة الثالثة، حيث سيواجه اختبارا صعبا للغاية أمام كل من البرازيل وإسبانيا والمكسيك.
 
وجاء المنتخب المصري، صاحب المركز الرابع في أمم إفريقيا للشباب، في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخب تشيلي صاحب الضيافة، وكذلك منتخبي نيوزيلندا واليابان.
 
أما المنتخب السعودي، وصيف أمم آسيا للشباب، فوقع في المجموعة السادسة إلى جانب النرويج ونيجيريا وكولومبيا.
 
وفي باقي المجموعات، سيلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجوعة الثانية مع منتخبات أوكرانيا وباراغواي وبنما، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات إيطاليا والأرجنتين وأستراليا وكوبا، وفي الخامسة منتخبات فرنسا والولايات المتحدة وكاليدونيا الجديدة وجنوب إفريقيا.
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