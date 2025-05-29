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ما علاقة الرقم 19.3 براتب لامين يامال الجديد مع برشلونة؟

29
MAY
2025
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أثار منشور لوالد نجم برشلونة الشاب لامين يامال على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا وسط جماهير البرشا.
 
واحتفالا بتجديد عقد النجم الشاب مع برشلونة، نشر منير نصراوي والد النجم الشاب تدوينه، معبرا عن سعادته بتألق ابنه مع برشلونة والبقاء في كامب نو حتى 1931.
 
وأرفق والد نجم برشلونة الشاب صورة عائلية التقطت داخل قاعة "بالاو بلاوغرانا" برفقة لامين يامال وعلّق عليها بالقول: "نحن عائلة"، مرفقاً قلبين باللونين الأزرق والأحمر في إشارة إلى ألوان شعار برشلونة. لكن سرعان ما أثارت الصورة جدلاً واسعاً على وسط جمهور البرشا، بسبب الرقم 19.3 في الجزء العلوي من الصورة.
 
 وفتح الرقم19.3 الباب واسعا أمام التأويلات، إذ زعم البعض أنه يمثل الراتب السنوي الجديد للامين يامال بعد تجديد عقده، أي 19.3 مليون يورو، وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب والنادي بشكل قاطع، مؤكدين أن الراتب رغم تحسنه الملحوظ، لا يزال بعيداً عن الرقم المتدوال.
 
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن 19.3 يرمز إلى رقم قميص لامين يامال مع البرشا، إلى جانب الألقاب التي توج بها مع النادي الكاتلوني.
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