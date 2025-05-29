"صاروخ مرموش" ينافس أفضل أهداف الدروي الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء، عن ترشيحاتها لأجمل هدف خلال موسم 2024-2025.

وتشمل الترشيحات هدف النجم المصري عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في شباك بورنموث.

ويقدم مرموش أداء لافتا مع السيترن، وحلولا هجومية مفيدة، كان آخرها الهدف الصاروخي في مرمى بورنموث خلال الجولة 37 من الدوري، الذي نال إشادة واسعة من الجماهير والنقاد، ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.

وفيم يلي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة "غينيس" لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي موسم 2024-2025:

كول بالمر – (تشلسي 6-2 ولفرهامبتون، 25 أغسطس)

جون دوران – (أستون فيلا 3-2 إيفرتون، 14 سبتمبر)

نيكولاس جاكسون – (تشلسي 2-1 نيوكاسل، 27 أكتوبر)

هاري ويلسون – (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 نوفمبر)

ألكسندر إيزاك – (نيوكاسل 3-3 ليفربول، 4 ديسمبر)

ديفيد بروكس – (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 يناير)

كاورو ميتوما – (برايتون 3-0 تشلسي، 14 فبراير)

ينس كاجوست – (إيبسويتش 2-4 نوتنغهام فورست، 15 مارس)

كارلوس باليبا – (برايتون 3-2 وست هام، 26 إبريل)

عمر مرموش – (بورنموث 1-3 مانشستر سيتي، 20 مايو)