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تشلسي يكتسح ريال بيتيس ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي

29
MAY
2025
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توج تشلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، الأربعاء، بعدما اكتسح ريال بيتيس الإسباني برباعية.
وقلب الفريق اللندني تأخره صفر-1 إلى انتصار ثمين ومستحق بنتيجة 4-1، في نهائي المسابقة القارية.
 
وافتتح المغربي عبد الصمد الزلزولي التسجيل لريال بيتيس في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، بعدما استغل تمريرة بينية رائعة أرسلها الإسباني إيسكو ليسدد الكرة في الزاوية اليمنى السفلية.
 
وكان أداء تشلسي سيئا في الشوط الأول، لكن نجمه الشاب كول بالمر قاد الفريق وأعاده للمباراة بعد الاستراحة.
 
وقدم بالمر تمريرتين حاسمتين، الأولى لإنزو فرنانديز ليدرك التعادل في الدقيقة 65 بضربة رأس سكنت شباك أدريان حارس مرمى بيتيس، والأخرى لنيكولا جاكسون ليحرز هدف التقدم بعد أن ارتطمت الكرة بصدره لتدخل الشباك بعدها بخمس دقائق.
 
وفي الدقيقة 83، وسع البديل جيدون سانشو الفارق، قبل أن يختتم لاعب الوسط موزيس كايسيدو الاحتفال في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وتوج تشلسي بالبطولة المستحدثة في نسختها الرابعة، وأضاف الفريق سابع لقب أوروبي لخزائنه.
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