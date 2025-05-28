الركراكي ينتفض في وجه المنتقدين.. ويتحدث عن أنشيلوتي وكلوب

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عبّر مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، الثلاثاء، عن استيائه من بعض الانتقادات التي تطاله، خصوصا تلك الصادرة عن أشخاص وصفهم بـ"المبتدئين" الذين "يجلسون في المقاهي يرتدون القبعات ويتحدثون عن المدرب واللاعبين بحثا عن نقرات الإعجاب على مواقع التواصل".

وذكر الركراكي أن المغرب يضم طاقات تدريبية قادرة على تحقيق الألقاب، مضيفا: "إذا هناك من يرى أن غوارديولا أو أنشيلوتي أو كلوب قادرون على تحقيق لقب كأس إفريقيا للمغرب، فإنني سأجلس أمامهم وأترجاهم للتتويج".

وتابع: "لكنني أنا أيضا قادر على ذلك، ولو لم أكن واثقا من نفسي لرحلت منذ البداية، ولن تجدوا أحسن مني للظفر باللقب".

وأوضح أنه يتقبل النقد البناء شرط ألا يمس باللاعبين، مبرزا "أنا مغربي أولا، ولن تجدوا من يحب وطنه أكثر مني، وإذا أردتم شخصا أزرق العينين، فأحضروه، والمهم أن اللاعبين خلفي".

وأردف قائلا: "إذا كان هناك من هو أفضل مني لقيادة المنتخب، فسأتنحى دون تردد، فأنا أول مشجع لهذا الفريق، وأهم ما يهمني هو رؤية حكيمي يرفع الكأس".

وجاءت تصريحات الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي كشف فيه قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لوديتي تونس والبنين في السادس والتاسع من يونيو المقبل على التوالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عمر الهيلالي، عبد الكبير عبقار، عبد الحق عسال، جواد الياميق، أسامة العزوزي، أدم ماسينا، زكرياء الواحدي، يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، أسامة ترغالين، أمير ريتشارليسون واسماعيل الصيباري.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، إلياس بنصغير، سفيان رحيمي، مروان سنادي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، حمزة إكمان، أسامة الصحراوي، عبد الصمد الزلزولي.

عبّر مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، الثلاثاء، عن استيائه من بعض الانتقادات التي تطاله، خصوصا تلك الصادرة عن أشخاص وصفهم بـ"المبتدئين" الذين "يجلسون في المقاهي يرتدون القبعات ويتحدثون عن المدرب واللاعبين بحثا عن نقرات الإعجاب على مواقع التواصل".

وذكر الركراكي أن المغرب يضم طاقات تدريبية قادرة على تحقيق الألقاب، مضيفا: "إذا هناك من يرى أن غوارديولا أو أنشيلوتي أو كلوب قادرون على تحقيق لقب كأس إفريقيا للمغرب، فإنني سأجلس أمامهم وأترجاهم للتتويج".

وتابع: "لكنني أنا أيضا قادر على ذلك، ولو لم أكن واثقا من نفسي لرحلت منذ البداية، ولن تجدوا أحسن مني للظفر باللقب".

وأوضح أنه يتقبل النقد البناء شرط ألا يمس باللاعبين، مبرزا "أنا مغربي أولا، ولن تجدوا من يحب وطنه أكثر مني، وإذا أردتم شخصا أزرق العينين، فأحضروه، والمهم أن اللاعبين خلفي".

وأردف قائلا: "إذا كان هناك من هو أفضل مني لقيادة المنتخب، فسأتنحى دون تردد، فأنا أول مشجع لهذا الفريق، وأهم ما يهمني هو رؤية حكيمي يرفع الكأس".

وجاءت تصريحات الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي كشف فيه قائمة اللاعبين الذين استدعاهم لوديتي تونس والبنين في السادس والتاسع من يونيو المقبل على التوالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عمر الهيلالي، عبد الكبير عبقار، عبد الحق عسال، جواد الياميق، أسامة العزوزي، أدم ماسينا، زكرياء الواحدي، يوسف بلعمري.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، سفيان أمرابط، أسامة ترغالين، أمير ريتشارليسون واسماعيل الصيباري.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، إلياس بنصغير، سفيان رحيمي، مروان سنادي، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، حمزة إكمان، أسامة الصحراوي، عبد الصمد الزلزولي.