living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فيديو: بابا الفاتيكان يستقبل بطل الدوري الإيطالي

28
MAY
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استقبل ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، فريق نابولي، المتوج مؤخرا ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، في الفاتيكان، اليوم الثلاثاء.
وخلال المقابلة، هنأ البابا الجديد، الزعيم الجديد لـ 1.4 مليار كاثوليكي، فريق المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، عقب حصوله على لقبه الرابع، الذي توج به يوم الجمعة الماضي.
 
وقال البابا، الأميركي الجنسية، إن الفوز ببطولة هو بمثابة "إنجاز في نهاية رحلة طويلة".
 
 
في الوقت نفسه، حذر البابا من أن الرياضة ينبغي ألا تصبح مجرد تجارة، بل يجب أن تحافظ على قيمها.
 
وفي حفل استقبال فريق نابولي، أشار البابا أيضا إلى تقارير تفيد بأنه من مشجعي فريق روما الإيطالي.
 
وعلّق البابا مازحا: "تقول الصحافة إني من مشجعي روما. لكن أهلا بكم: ليس كل ما تقوله الصحافة صحيحا".
 
ويعتبر البابا الجديد، الذي تولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية منذ 8 مايو الجاري، من محبي الرياضة.
 
ويمارس ليو الرابع عشر "69 عاما" التنس، وقد شوهد في مباريات البيسبول في وقت سابق، وكان من أوائل ضيوفه بعد انتخابه بابا للفاتيكان، نجم التنس الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا.
 
وشارك حوالي 200 ألف شخص، في نابولي بمسيرة الفريق المتوّج ببطولة الدوري الإيطالي التي جابت شوارع المدينة الواقعة جنوب إيطاليا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout