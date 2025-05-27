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أرنولد: ما فعله جمهور ليفربول يعني لي الكثير

27
MAY
2025
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قال ترينت ألكسندر أرنولد، مدافع فريق ليفربول، إن رفع كأس الدوري الإنجليزي في ملعب "أنفيلد" هو أفضل يوم في حياته، مؤكدا أنه لم يشعر بكل هذا الحب من قبل، بعد غيرت جماهير "الريدز" موقفها منه.
 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المدافع دخل كبديل مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع كريستال بالاس، الأحد، وعلى عكس المباراة الماضية التي تعرض فيها لصيحات استهجان من جانب جماهير الفريق بعد إعلان قراره بمغادرة الفريق مع نهاية عقده، تلقى ترحيبا حارا من الجماهير.
 
ولوح ألكسندر أرنولد للجماهير وقام بتقبيل شعار الفريق على قميصه، قبل أن يتم منحه وقتا طويلا لحمل كأس الدوري الإنجليزي في احتفالات زملائه مع الجماهير التي هتفت له أثناء حمله للكأس.
 
وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "لم أعلم ما أتوقع حينما دخلت إلى ملعب أنفيلد بعدما حدث في الأسابيع الماضية".
 
وأضاف: "أردت اللعب للفريق مجددا والمدرب آرني سلوت وثق بي من أجل أن أتلقى الاستقبال الذي يعني لي الكثير".
 
وتابع أرنولد: "لعبت مئات المباريات مع ليفربول، لكنني لم أشعر أبدا بكل تلك المحبة التي يحملونها لي أكثر من ذلك اليوم".
 
وأوضح: "أتمنى يوما ما أن تقدر الجماهير العمل الذي قدمته للفريق".
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