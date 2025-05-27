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في أول قرار مع البرازيل.. أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن نيمار

27
MAY
2025
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في أول تشكيلة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، أبقى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نجم سانتوس نيمار خارج القائمة، فيما وجه الدعوة للاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كازيميرو، وذلك استعدادا لمواجهتي الإكوادور والباراغواي الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
 
ورغم توقعات كثيرة باستدعاء نيمار إلى قائمة المنتخب البرازيلي، عقب عودته مؤخرا إلى الملاعب بعد غياب دام خمسة أسابيع بسبب الإصابة، قرر أنشيلوتي عدم ضمه للتشكيلة التي ستخوض الجولتين الـ15 والـ16 من التصفيات.
 
ويأتي هذا القرار بعد أن أنهى أنشيلوتي مهمته مع ريال مدريد الإسباني، حيث قاد الفريق في مباراته الأخيرة السبت الماضي، قبل أن يتوجه مباشرة إلى البرازيل لتسلم مفاتيح الإدارة الفنية للمنتخب "السامبا"، الفائز بكأس العالم خمس مرات.
 
في المقابل، عاد كازيميرو إلى المنتخب لأول مرة منذ أكتوبر 2023، ليلعب مجددا تحت إشراف مدربه السابق في ريال مدريد وليكون ضمن تشكيلة ضمت أيضا نجم نادي العاصمة الإسباني الحالي فينيسيوس جونيور وقائد باريس سان جرمان الفرنسي ماركينيوس وهداف برشلونة الإسباني رافينيا.
 
وقال أنشيلوتي خلال تقديمه رسميا في ريو دي جانيرو كمدرب لأبطال العالم خمس مرات: "أنا فخور جدا بقيادة أفضل منتخب في العالم. أمامي مهمة شاقة، وآمل أن تعود البرازيل بطلة من جديد".
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