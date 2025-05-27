فوز الاتحاد والهلال بالدوري السعودي.. وهبوط الوحدة والعروبة

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أنهى الاتحاد، بطل دوري روشن السعودي لكرة القدم، موسمه بالفوز على ضيفه ضمك 1-0، الإثنين، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ورفع الاتحاد، الذي ضمن التتويج بلقب المسابقة للمرة العاشرة في تاريخه، رصيده إلى 83 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل الاتحاد هدف المباراة الوحيد عن طريق ستيفن برغوين في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى، فاز الهلال على القادسية 2-0.

ورفع الهلال رصيده إلى 75 نقطة، بعد ضمانه التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل، تاركا المركز الثالث للقادسية برصيد 68 نقطة.

وسجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله سيرغي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثاني في الدقيقة 69.

من جانبه، فاز الفتح على ضيفه النصر 3-2، حيث افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل للنصر في الدقيقة 42، قبل أن يدرك الفتح التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ماتياس فارغاس.

وفي الدقيقة 75 سجل ساديو ماني الهدف الثاني للنصر، فيما أدرك الفتح التعادل في الدقيقة 81 عن طريق مراد باتنا، ثم أضاف زميله ماتيوس ماتشادو الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع الفتح رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النصر عند 67 نقطة في المركز الرابع.

وفاز الأهلي على الرياض 1-0، بهدف سجله إيفان توني في الدقيقة 16 من ضربة جزاء، ليرفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرياض عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وضمن الأخدود البقاء في المسابقة بأعجوبة، وذلك بعد فوزه على الخليج 3-2.

ورفع الأخدود رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، أول مراكز الآمان، فيما تجمد رصيد الخليج عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتقدم الخليج بهدفين عن طريق كوستاس فورتونوس في الدقيقتين 47 و60، قبل أن يسجل الأخدود 3 أهداف.

وهبط العروبة للدرجة الأولى رفقة الوحدة، وذلك رغم فوز الأول على التعاون 3-2، فيما خسر الوحدة أمام الاتفاق 1-2.

وتجمد رصيد العروبة عند 33 نقطة في المركز السادس عشر (أول مراكز الهبوط) بفارق الأهداف فقط عن الوحدة، لينضما إلى الرائد الذي تأكد هبوطه منذ عدة جولات.

وفي باقي نتائج الجولة، فاز الشباب على الفيحاء 2-0، وفاز الخلود على الرائد 2-1.