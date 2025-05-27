محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في مونديال الأندية

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قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة يوم الرابع من يونيو المقبل، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، جاء ذلك في ضوء قرار مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

وذكر الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي، الإثنين، أن محمود الخطيب عقد عدة اجتماعات مع كل من المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي، المنسق العام للبعثة، ومحمد يوسف المدير الرياضي، للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة والإقامة وملاعب التدريب، حيث يقيم الفريق معسكرًا مغلقًا هناك قبل انطلاق المباراة الأولى بالمونديال والمحدد لها 14 يونيو المقبل.

وأستقبل الخطيب اليوم بمقر النادي ‏بالجزيرة، السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة أميركا في مصر، ووفدًا ‏من السفارة، ضم كلًّا من جينا كابريرا المتحدثة الرسمية باسم السفارة، وكريس ديجي ‏مساعد المتحدث، وأحمد لطفي من المكتب الصحفي للسفارة.‏

حضر مراسم الزيارة من النادي كلٌّ من المهندس خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس ‏النادي وأمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد سراج ومهند مجدي، أعضاء المجلس، ‏وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس ‏الإدارة، ونيرة علي مديرة عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم‏.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون قبل سفر بعثة فريق الكرة بالنادي إلى الولايات ‏المتحدة مطلع الشهر المقبل، للمشاركة التاريخية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي ستقام هناك.‏

ورحب الخطيب بالسفيرة الأميركية والوفد المرافق لها، وأكد على تقدير مجلس ‏إدارة النادي لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة ‏للمشاركة في مونديال الأندية.

كما أكد رئيس النادي على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من ‏تعاون من السفارة الأميركية والاستعداد للتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي ‏الأهلي والسفارة الأميركية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للأهلي في هذا الحدث ‏الرياضي العالمي.‏

من جانبها، أعربت السفيرة الأميركية عن بالغ سعادتها بوجودها داخل الأهلي، وأكدت ‏على أن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة لحظة تاريخية في العلاقات ‏الرياضية بين مصر وأميركا، وتمنت التوفيق للجميع.