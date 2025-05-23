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الاتفاق يسقط الأهلي السعودي.. والفتح يضمن بقاءه

23
MAY
2025
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حول الاتفاق تخلفه أمام ضيفه الأهلي، المتوج بلقب بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى فوز قاتل 3-1، الخميس، في المرحلة الثالثة الثلاثين قبل الأخيرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
 
واستهل الأهلي اللقاء بأفضل طريقة بتقدمه منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله الإنجليزي إيفان توني من ركلة جزاء، رافعا رصيده إلى 22 هدفا في المركز الثاني على لائحة أفضل الهدافين خلف النجم البرتغالي للنصر كريستيانو رونالدو (24).
 
وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم بدأ الاتفاق الشوط الثاني بإدراكه التعادل في الدقيقة 49 عبر محمد عبد الرحمان يوسف.
 
وبدا أن الفريقين في طريقهما إلى التعادل لكن الاتفاق خطف التقدم في الدقيقة 87 من ركلة جزاء نفذها الهولندي جورجينيو فينالدوم، ثم وجه الضربة القاضية لمضيفه بهدف ثالث سجله مدالله العليان في الوقت بدل (5+90) بعد 5 دقائق على دخوله كبديل.
 
وبالهزيمة التاسعة للموسم، تجمد رصيد الأهلي عند 64 نقطة في المركز الخامس لكنه ضامن مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل بجانب الاتحاد البطل والهلال الوصيف نتيجة إحرازه اللقب القاري، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع.
 
وضمن الفتح بقاءه في دوري الأضواء بعدما حسم مواجهته مع مضيفه ضمك بهدف سجله المغربي مراد باتنا في الدقيقة 63 من اللقاء الذي أكمله صاحب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51 بعد طرد المدافع ضاري سيار العنزي.
 
ورفع الفتح رصيده إلى 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط قبل مرحلة على ختام الموسم، فيما تجمد رصيد ضمك عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر مع ضمان بقائه أيضا في دوري الكبار.
 
وبعد 6 مباريات من دون فوز في سلسلة شهدت خسارته القاسية أمام النصر بتسعة أهداف نظيفة، أبقى الأخدود على آماله بالبقاء بتحقيقه فوزه الثامن للموسم وجاء على حساب الهابط الرائد الأخير بهدف وحيد سجله النيجيري سافيور غودوين في الدقيقة 56.
 
ورفع الأخدود رصيده إلى 31 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق نقطتين خلف الوحدة الخامس عشر الذي تعادل الأربعاء مع الهلال 1-1، متقدما بفارق نقطة على العروبة السابع عشر قبل الأخير الذي خسر الثلاثاء أمام القادسية 1-3.
 
ويختتم الأخدود الموسم الإثنين المقبل في ضيافة الخليج، فيما يلعب العروبة في اليوم ذاته مع التعاون والوحدة مع الاتفاق.
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