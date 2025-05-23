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برشلونة يمدد عقد رافينيا حتى 2028

23
MAY
2025
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أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الخميس، تمديد التعاقد مع الجناح رافينيا ليظل ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028.
وانضم البرازيلي البالغ من العمر 28 عاما إلى برشلونة عام 2022، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2027.
 
وقدم رافينيا موسما رائعا، إذ لعب دورا بارزا في الثلاثية المحلية للنادي مسجلا 34 هدفا و25 تمريرة حاسمة في 56 مباراة في كل المسابقات.
 
وقال رافينيا لمنصة بارسا وان "هذا أمر مجز للغاية بالنسبة لي، كما أنه مميز للغاية. إنه يسعدني بشكل كبير، وكنت أهدف منذ انضمامي لمنح الجماهير الكثير من البهجة".
 
وأضاف: "تحدثت مع عائلتي، وحلمي هو البقاء هنا حتى نهاية مسيرتي الكروية. وآمل أن أقدم أفضل ما لدي".
 
وأحرز رافينيا 5 ألقاب كبيرة خلال 3 سنوات مع برشلونة، منها لقبان في الدوري الإسباني ولقبان في كأس السوبر الإسبانية ولقب واحد في كأس ملك إسبانيا.
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