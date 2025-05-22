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فريق مغربي يدخل سباق التعاقد مع رونالدو

22
MAY
2025
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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نادي الوداد المغربي يسعى للتعاقد مع المهاجم البرتغالي المخضرم ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، للاستعانة بخدماته خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية المقررة الشهر المقبل بالولايات المتحدة.
 
وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو يعاني من تراجع أداء فريقه في الدوري السعودي، فضلا عن عدم ظهوره شخصيا بالمستوى المطلوب، وسط تردد النادي في توقيع عقد جديد معه.
 
كما أشارت إلى أن رونالدو يطالب بإعادة هيكلة ناديه الحالي، وفي حال عدم حدوث ذلك فإن الاتجاه الأقرب لتوديع نجم ريال مدريد السابق للدوري السعودي.
 
ووفقا لـ"ماركا"، فإن الوداد المغربي، الذي سيكون أحد الفرق الـ32 المشاركة في البطولة العالمية التي تنظمها الفيفا ابتداء من 14 يونيو، يسعى إلى التعاقد مع النجم البرتغالي لخوض البطولة، بحثا عن الأثر الرياضي والاجتماعي الذي قد تحققه مشاركة كريستيانو رونالدو أمام أفضل فرق العالم.
 
ومع تضاؤل فرص رونالدو في الفوز رفقة النصر بالدوري السعودي، أصبح وجوده النجم البرتغالي في كأس العالم للأندية عامل جذب للعديد من الفرق، وكذلك للفيفا نفسها، التي لم تخف رغبتها في مشاركة اللاعبين اللذين سيطرا على كرة القدم لسنوات، حيث يشارك ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأميركي، ما يُعتبر دفعة قوية للبطولة التي ستقام لأول مرة بصيغة 32 فريقا، على غرار كأس العالم للمنتخبات.
 
وكانت أنباء قد انتشرت عن إمكانية انتقال رونالدو للأهلي السعودي المتوج بلقب دوري أبطال آسيا، لكن سواء كان الانتقال للوداد أو الأهلي أو ناد آخر فإن العد التنازلي لانتهاء عقد رونالدو قد بدأ، مما يجعله مطالبا بحسم موقفه سريعا.
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