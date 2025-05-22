غاري نيفيل: مانشستر يونايتد لا يستحق موكبا احتفاليا

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أعرب غاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد الأسبق، عن اعتقاده أن الفريق لا يستحق موكبا احتفاليا حال فوزه بالدوري الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن مانشستر يونايتد، بقيادة روبن أموريم، سيواجه فريق توتنهام في بلباو مساء الأربعاء، بحثا عن الفوز بأول لقب أوروبي منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2017.

ومن شأن الفوز أن يمنح مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم أنه قدم موسما سيئا على المستوى المحلي.

وخلال حديثه مع المدونة الصوتية "ستيك تو فوتبول" قال نيفيل :" إذا فاز مانشستر يونايتد، سيحتفلون بالكأس، ولكن ستكون هناك احتفالات حذرة غدا، ليس من قبل الجماهير بالطبع، لأنهم بلا شك سيحتفلون بجنون".

وأوضح: "ستكون تصريحاتهم في المقابلات بعد المباراة تشبه قولهم إنهم سعداء للغاية لأنهم أسعدوا الجماهير، ولكنه كان موسما صعبا".

وأضاف : "ستكون هذه تصريحاتهم. لا اعتقد أنه ينبغي إقامة موكب احتفالي في المدينة لهم، إذا فازوا بالدوري الأوروبي".

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز السادس عشر، بفارق مركزين فقط عن مراكز الهبوط، وسينهي الفريق الموسم في أقل مركز لهم بالدوري الإنجليزي منذ عام 1974، عندما هبطوا.

وفاز مانشستر بعشر مباريات فقط من أصل 37 مباراة أقيمت بالدوري هذا الموسم وخسر في 18، ولم يحقق الفريق أي انتصار في آخر ثماني مباريات بالدوري.

ومع ذلك، كانت الأمور مختلفة في الدوري الأوروبي، حيث فاز الفريق 7- 6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، على ليون، ثم فاز أتلتيك بلباو في الدور قبل النهائي ليتأهل للنهائي الذي يقام بمدينة بلباو الإسبانية.