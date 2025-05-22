برشلونة يعلن نبأ سارا بشأن مدربه الألماني فليك

A + A -

أعلن برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، تمديد عقد مدربه الألماني هانزي فليك حتى عام 2027.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: "توصل نادي برشلونة وهانزي فليك إلى اتفاق لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2027".

ووقع المدرب الألماني عقدا جديدا يوم الأربعاء في مقر النادي، بحضور رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، ونائب الرئيس الأول، رافا يوستي، والمدير الرياضي، أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"، وآخرين.

وفي موسمه الأول، فاز فليك مع برشلونة بالثلاثية المحلية (الدوري وكأس ملك والكأس السوبر).

وقال موقع برشلونة الرسمي إن فليك أسعد الجماهير لعدة أسباب: "الثقة التي منحها للفريق، والانتفاضات الملحمية، والألقاب. الحماس الذي جلبه الألماني للنادي في عامه الأول جعل برشلونة منافسا شرسا في أوروبا مرة أخرى".

وفاز فليك بـ43 مباراة من أصل 54 مباراة تولى فيها المسؤولية، بنسبة فوز بلغت 73 في المئة، وهي الأفضل في موسمه الأول منذ أن حقق لويس إنريكي نسبة فوز بلغت 83 في المئة.