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توتنهام يهزم مانشستر يونايتد.. ويحرز لقب يوروبا ليغ

22
MAY
2025
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توج توتنهام بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، مساء الأربعاء، بعد فوزه 1-صفر على مانشستر يونايتد في النهائي على ملعب سان ماميس في بلباو، حاسما تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
 
وهذا أول لقب لتوتنهام منذ فوزه ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية عام 2008 وأول لقب أوروبي منذ عام 1984، ولكنها المرة الرابعة التي يتغلب فيها على مانشستر يونايتد هذا الموسم.
 
وسجل الويلزي برينان جونسون هدفه في الدقيقة 42 عندما انهار دفاع يونايتد بعد تمريرة عرضية من السنغالي بابي ماتار سار، بينما ظل أندريه أونانا في مرماه.
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واندفع جونسون ومدافع يونايتد لوك شو نحو الكرة، وبدا أنها انزلقت منهما إلى داخل المرمى، لتمر من فوق يد أونانا.
 
وكان الهدف باهتا مثل المباراة في مواجهة بين فريقين قدما موسما مخيبا للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يحتل يونايتد المركز 16 وتوتنهام يليه في الترتيب.
 
وسنحت فرصة رائعة لراسموس هويلوند مهاجم يونايتد لإدراك التعادل بضربة رأس منتصف الشوط الثاني، لكن ميكي فان دي فين مدافع توتنهام أبعد الكرة من على خط المرمى.
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