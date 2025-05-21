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وكيل كلوب يعلق على تقارير "تدريب روما"

21
MAY
2025
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سخر مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب الألماني يورغن كلوب، من التكهنات التي تحدثت عن تولي موكله تدريب فريق روما الإيطالي، واصفا الأنباء بـ"الكلام الفارغ".
وأكد كوسيكي في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن "التعليق على مثل هذه الشائعات أصبح مملا".
 
وكانت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قد أفادت في تقرير لها أن كلوب أجرى مكالمة هاتفية مع الأميركي دان فريدكين مالك نادي روما، في وقت متأخر من مساء الأحد، ووافق على تولي تدريب فريق "الذئاب".
 
كما أوردت الصحيفة أن كلوب سيعود إلى العمل في إيطاليا، بعدما غاب عن التدريب منذ مغادرته ليفربول الإنجليزي العام الماضي.
 
ورغم أن وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" نقلت عن الصحيفة الإيطالية، فإن الصحف الرياضية الأخرى مثل "كورييري ديلو سبورت" لم تتبنّ الخبر.
 
وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن هذه التكهنات لا أساس لها من الصحة.
 
منذ رحيله عن ليفربول الإنجليزي العام الماضي، دأب كلوب على التأكيد بأنه غير مستعد لتدريب أي فريق مجددا، علما أنه يشغل الآن منصب المدير العالمي لكرة القدم في شركة مشروبات الطاقة "ريد بول".
 
غير أن كلوب لم يكتب له النجاح حتى الآن في تلك الوظيفة، حيث يغيب لايبزج الألماني، الفريق الرئيسي للشركة، عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.
 
ويبحث روما عن مدير فني جديد بعد استقالة أيقونة النادي كلاوديو رانييري، الذي تولى قيادة الفريق لفترة مؤقتة.
 
يشار إلى أن روما يحتل حاليا المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي مع تبقي مباراة واحدة فقط على نهاية الموسم، علما أن آخر فوز له باللقب يعود إلى عام 2001.
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