"السيتي" يكرم دي بروين بفسيفساء وشارع باسمه

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كرم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صانع ألعابه البلجكي كيفن دي بروين من خلال الكشف عن فسيفساء وتخصيص طريق يؤدي الى أكاديمية النادي باسمه الثلاثاء.

وكشف رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي، خلدون المبارك عن لوحة فسيفساء خاصة بكيفين دي بروين، كما أطلق اسمه على أحد الطرق داخل أكاديمية السيتي لكرة القدم، وذلك تكريمًا لمسيرته مع النادي، على ما أفاد السيتي بموقعه الإلكتروني.

وخلال مسيرته الممتدة لعشر سنوات مع السيتي، أصبح دي بروين صاحب الـ 33 عامًا أنجح لاعب في تاريخ النادي، حيث توج بـ 19 لقبًا، 6 ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز، لقبان كأس الاتحاد الإنجليزي، 5 ألقاب كأس الرابطة، لقب دوري أبطال أوروبا، لقب كأس العالم للأندية، لقب السوبر الأوروبي، و3 ألقاب درع الاتحاد الإنجليزي.

وقد صممت لوحة الفسيفساء على يد الفنان المحلي وعاشق السيتي "مارك كينيدي"، وتعد هذه الإضافة الأحدث ضمن سلسلة من التكريمات لأساطير النادي مثل يايا توريه، جو هارت، ديفيد سيلفا، فينسنت كومباني، سيرجيو أجويرو، فيرناندينيو، وإيلكاي جوندوجان.

ومن المقرر أن يغادر دي بروين مانشستر سيتي بنهاية هذا الموسم، حيث سيخوض مساء الثلاثاء، مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد أمام بورنموث.