الوداد المغربي ينفصل عن مدربه موكوينا.. ويعلن التفاصيل

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أعلن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، الثلاثاء، الانفصال "بالتراضي" عن مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، على بعد أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم للأندية التي يشارك فيها.

وقالت إدارته في بيان: "يعلن نادي الوداد الرياضي والمدرب رولاني موكوينا فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل فوري".

ونقل البيان عن موكوينا تعبيره عن "شكره العميق" لرئيس النادي ولاعبيه وجماهيره.

جاء هذا الإعلان بعدما سبق للنادي أن قال نهاية أبريل إنه منح موكوينا عطلة استثنائية، حيث لم يتول قيادة النادي في المباريات الأخيرة للدوري المحلي، وخلفه المدرب المغربي محمد أمين بنهاشم.

ورجحت وسائل إعلام مغربية أن يقود هذا الأخير نادي الوداد في بطولة كأس العالم للأندية، بينما لم يعلن بيان النادي، الثلاثاء، رسميا عن خلف موكوينا.

سيواجه الوداد في هذه البطولة، التي تنطلق في الولايات المتحدة منتصف يونيو، كلا من يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي ومانشستر سيتي الانجليزي ضمن المجموعة السابعة.

أنهى النادي المغربي البطولة المحلية في المرتبة الثالثة بـ54 نقطة، وراء الجيش الملكي ونهضة بركان الفائز باللقب.