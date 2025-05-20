الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام بسبب إعلان مثير للجدل

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أعلن نادي الزمالك تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام المصري ضد الشركة المنفذة لأحد الإعلانات التي تضمنت إساءة للقلعة البيضاء، على حد وصفه.

وكتب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم النادي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين: تقدم مجلس الإدارة ببلاغ إلى النائب العام ضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لنادي الزمالك وجماهيره والخاص بإحدى شركات الاتصالات، وسبق وتقدم الزمالك، يوم الأحد، ببلاغ إلى النائب العام ضد شركة الاتصالات صاحبة الإعلان المسيء.

وأضاف: كما تقدم نادي الزمالك، يوم الاثنين، أيضا بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد نفس إحدى شركات الاتصالات وضد الشركة المنفذة للإعلان المسيء لوأد الفتن ونزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها بين الجماهير ودرء لانتشار التعصب والفوضى والعنف والروح غير الرياضية بين جماهير الكرة المصرية.

وأوضح: طالب الزمالك في شكواه بوقف بث وإذاعة الإعلان موضوع هذه الشكوى مع إحالة المشكو فى حقهما للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن ما تضمنه ذلك الإعلان من جرائم عدة.

وكانت إحدى شركات الاتصالات العاملة في مصر قد قامت ببث إعلان للنادي الأهلي فسره الزمالك على أنه يحمل إساءة له فقامت الشركة بإزالته من كافة حساباتها الرسمية.