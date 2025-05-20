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ميسي: إنتر ميامي بحاجة إلى فريق حقيقي

20
MAY
2025
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شدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي على ضرورة تماسك الفريق بعد تراجع النتائج والاكتفاء بفوز وتعادل واحد مقابل خمس هزائم آخرها أمام أورلاندو سيتي بنتيجة صفر-3، صباح الإثنين (بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
 
وصرح ميسي عبر منصة (آبل تي في) عقب اللقاء: إنها فترة صعبة ولكننا سنتجاوزها، وستكون فرصة لنرى ما إذا كنا فريقا متحدا وسط هذه الأوقات العصيبة.
 
وأضاف: الأمور تكون سهلة للغاية عندما تكون النتائج إيجابية، ولكن في الأوقات الصعبة مثل الفترة التي نعيشها حاليا، يجب أن نكون أكثر تماسكا من أي وقت مضى، ونكون فريقا حقيقيا لنتجاوز هذه الكبوة.
 
وتراجع إنتر ميامي ليحتل المركز السادس في القسم الشرقي بالدوري الأميركي في ظل تراجع نتائجه بعدما حقق 6 انتصارات مقابل 3 هزائم و4 تعادلات.
 
وفي العام الماضي حقق إنتر ميامي بقيادة ميسي رقما قياسيا في الموسم العادي بالدوري الأميركي بفضل 22 فوزا مقابل 4 هزائم و8 تعادلات، لينهي الموسم محققا أعلى معدل من النقاط في تاريخه بالدوري، وتعادل بخسائره الأربع في الموسم العادي مع أقل عدد من الهزائم في موسم واحد.
 
وأضاف النجم الأرجنتيني: نمر بفترة سيئة، وعلينا مواصلة العمل والتفكير في المرحلة المقبلة، تنتظرنا 3 أو 4 مباريات في مايو، ويجب أن نحقق فيها أفضل نتائج ممكنة قبل كأس العالم للأندية.
 
وتنطلق بطولة مونديال الأندية في 14 يونيو المقبل، وستكون أهم ارتباطات إنتر ميامي في الفترة القادمة، لكن يبدو أيضا أن هناك أخبار أخرى مهمة حيث ألمح خافيير ماسكيرانو مدرب الفريق في مقابلة مع منصة (آبل تي في) قبل مباراة أورلاندو بأن ميسي قد يبقى مع إنتر ميامي لفترة أطول من المتوقع.
 
 
وانضم ميسي إلى إنتر ميامي بعقد مدته عامين ونصف، ينتهي بنهاية موسم الدوري الأميركي هذا العام، وأكد مسؤولو النادي أن لديهم رغبة في الاحتفاظ بالنجم الأرجنتيني للعام المقبل 2026 على الأقل، حيث يستعد ميامي للانتقال إلى ملعبه الجديد بالقرب من مطار المدينة.
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