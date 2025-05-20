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إنزاغي وكونتي يغيبان عن جولة الحسم في إيطاليا

20
MAY
2025
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يخوض نابولي وإنتر ميلان الجولة الختامية لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على أمل حسم اللقب لكن في غياب مدربيهما عن المنطقة الفنية بعد أن عاقبت الرابطة أنطونيو كونتي وسيموني إنزاغي بالإيقاف لمباراة واحدة يوم الاثنين.
 
وكانت الجولة قبل الأخيرة التي أقيمت الأمس مثيرة وفي ظل أهمية المباريات حصل خمسة مدربين على البطاقات الحمراء ليغيبوا عن المنطقة الفنية في الجولة الختامية.
 
كان إنتر قريبا من الفوز على لاتسيو الأحد، والذي كان سيضع فريق إنزاغي في صدارة جدول الترتيب في ظل تعادل نابولي مع بارما، عندما ذهب الحكم إلى شاشة إلى جانب الملعب للتحقق من ركلة جزاء محتملة لصالح لاتسيو.
 
ودخل إنزاغي وماركو باروني مدرب لاتسيو في مشادات ساخنة في المنطقة الفنية ليطردهما الحكم الذي احتسب ركلة جزاء بسبب لمسة يد من يان بيسيك وسجلها بيدرو في الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
 
وتجاوز المدربان المشادة وتابعا الدقائق الأخيرة من المباراة جنبا إلى جنب من المدرجات.
 
في الوقت نفسه، لم يتمكن نابولي من التفوق على بارما الذي يصارع الهبوط، وفي الدقيقة 90 من المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف، دخل أنتونيو كونتي ومدرب بارما كريستيان كيفو في مشادة كلامية وطرد كلاهما.
 
واحتفظ فريقه نابولي بأفضلية نقطة واحدة على إنتر، وسيستضيف كالياري يوم الجمعة في نفس الوقت الذي يحل فيه إنتر ضيفا على كومو. وإذا تساوى الفريقان في عدد النقاط، فسيتواجه الفريقان في مباراة فاصلة لحسم اللقب.
 
وسيغيب سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان عن المنطقة الفنية في الجولة الختامية بعد طرده في الوقت بدل الضائع من المباراة التي خسرها فريقه 3-1 أمام روما.
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