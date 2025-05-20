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الزمالك يدفع مستحقات باتشيكو وينهي أزمة القيد

20
MAY
2025
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أعلن نادي الزمالك المصري، يوم الاثنين، إنهاء أزمة إيقاف قيد لاعبين، بعد دفع مستحقات مديره الفني الأسبق البرتغالي جايمي باتشيكو ولاعبه المغربي السابق خالد بوطيب.
 
وذكر المركز الإعلامي للنادي الأبيض، أن مجلس الإدارة أرسل المستحقات المالية لباتشيكو، المقدرة بنحو مليون يورو.
 
وأضاف: "أسدل مجلس إدارة الزمالك الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك".
 
 وأوضح: "سيتم رفع قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محليا مطلع الشهر المقبل، خاصة بعد دفع مستحقات بوطيب".
 
ومع إنهاء أزمة القيد وإرسال مستحقات باتشيكو، يمكن للزمالك تسجيل اللاعبين الجدد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
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