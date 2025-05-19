نهائي واعد في مصر.. "أشبال الأطلس" يتحدون جنوب إفريقيا

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يلتقي منتخبا المغرب وجنوب إفريقيا، مساء الأحد، في نهائي بطولة أمم إفريقيا لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما التي تقام في مصر، في تكرار لنهائي عام 1997.

المباراة النهائية التي أقيمت قبل 28 عاما، انتهت بفوز المنتخب المغربي بهدف، ليحسم لقبه الأول والوحيد في بطولة إفريقيا تحت 20 عاما.

والآن، بعد تقريبا ثلاثة عقود، يهدف منتخب أسود الأطلس الشاب لتكرار نفس الإنجاز، فيما يسعى منتخب جنوب إفريقيا لقلب الطاولة وحصد أول لقب في البطولة القارية في هذه المرحلة السنية.

وحجز المنتخبان مقعديهما في المباراة النهائية بعدما فازا في الدور قبل النهائي بنتيجة واحدة هي 1 / صفر.

وتغلب منتخب جنوب إفريقيا على المنتخب النيجيري بفضل رأسية مايكل سميث، فيما تغلب المنتخب المغربي، على نظيره المصري، مستضيف البطولة بفضل هدف جونيس العبدلاوي.

وظهر المنتخب المغربي بصلابة دفاعية وتماسك تكتيكي رائع، حيث حافظ على نظافة شباكه في الأدوار الإقصائية.

وبقيادة خط دفاع واثق وهجوم استغل الفرص بذكاء، يدخل "أشبال الأطلس" مباراة الأحد بدافع من الزخم الكبير وثقل التاريخ.

في المقابل، واصل منتخب جنوب إفريقيا تطوره وقوته مع تقدم البطولة.

وجاء فوز جنوب إفريقيا على منتخب نيجيريا القوي بمثابة رسالة واضحة على طموحه، حيث يسعى رجال المدرب، فيلا خومالو جاهدين، للتتويج باللقب الذي أفلت منهم بصعوبة عام 1997، بعد عام واحد فقط من فوز المنتخب الأول بكأس الأمم الإفريقية على أرضهم.

وفي ذات اليوم أيضا، يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري في مباراة تحديد المركز الثالث.

يذكر أن منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا ستمثل إفريقيا في بطولة كأس العالم للشباب التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبلين، بعد تأهلهم للمربع الذهبي.