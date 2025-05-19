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في صالح الإسماعيلي.. الأندية المصرية تصوت لإلغاء الهبوط

19
MAY
2025
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صوتت النسبة الأكبر من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأحد، على إلغاء الهبوط، وهو قرار سيكون نادي الإسماعيلي أكبر المستفيدين منه نظرا لكونه يحتل المركز الأخير في مجموعة الهبوط.
 
وعقدت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اجتماعا مع أندية الدوري الممتاز، الأحد، لدراسة المقترحات المقدمة لشكل ونظام الموسم المقبل.
 
وغابت 3 أندية، عن الاجتماع الذي ناقش إلغاء الهبوط، وهي الزمالك وبيراميدز وحرس الحدود.
 
ووفق وسائل إعلام مصرية، صوتت 10 أندية على إلغاء الهبوط في اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة، الذي أقيم، الأحد، بأحد فنادق القاهرة مع رؤساء ومندوبي أندية الدوري الممتاز.
 
ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تسعى الرابطة إلى بلورة رؤية واضحة بشأن نظام المسابقة في الموسم الجديد وعدد جولاتها وتوقيتاتها.
 
وكان الإسماعيلي قد تقدم بطلب حول ضرورة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي نظرًا للظروف الصعبة والاستثنائية التي تحيط بالنادي، حيث أكد رئيس النادي نصر أبو الحسن خلال اجتماع رابطة الأندية أن الأندية الجماهيرية تواجه تحديات غير مسبوقة تهدد وجودها وتاريخها؛ ما يفرض الحاجة إلى قرارات استثنائية عادلة.
 
ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع والأخير في مجموعة الهبوط برصيد 19 نقطة والذي يهبط بصاحبه لدوري المحترفين.
 
ووفق ما ذكرت مصادر إعلامية محلية، امتنعت 5 أندية عن التصويت هي إنبي وزد وسيراميكا وفاركو وبتروجت، فيما وافق على إلغاء الهبوط كل الأندية باستثناء الأندية الثلاثة الغائبة عن الاجتماع.
 
وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024 - 2025 يوم 31 مايو الجاري بشكل رسمي.
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