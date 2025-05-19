رغم جراحة القلب.. المغربي مزراوي يكشف سر نجاحه مع مانشستر

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أكد الدولي المغربي نصير مزراوي، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن توقفه عن تناول المشروبات الغازية وتعويضها بالماء من أهم أسباب حفاظه على لياقته البدنية، مشددا على أن العملية الجراحية التي خضع لها في القلب لم تكن شيئا كبيرا.

وأوضح مزراوي، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن التوقف عن شرب المشروبات الغازية ساعده على الظهور في 55 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؛ وهو أكبر عدد من المباريات في مسيرته، التي استمرت 8 سنوات.

كان مزراوي قد تم استبداله في استراحة الشوط الأول من مباراة التعادل مع أستون فيلا في أكتوبر بسبب خفقان في القلب تطلب إجراء جراحيا بسيطا. وتمكن مزراوي من اللعب مرة أخرى بعد 13 يوما، في الفوز 2-1 على برينتفورد.

وأضاف مزراوي: "لم أعد أشرب أية مشروبات غازية، يتغير الأمر كثيرا بسبب السكر، لم يعد يدخل جسمي. لذا، يُحدث الماء وحده فرقا كبيرا في النهاية، كان ذلك مجرد محاولة لمعرفة ما إذا كان هناك أي فرق. أعلم أن السكر ضار جدا بالجسم؛ ولكن من الجيد حقا تناول القليل منه مع العشاء".

وتابع نجم المنتخب المغربي: "أشعر وكأنها كانت منذ زمن بعيد، كان كل شيء على ما يرام، لم يكن الأمر كبيرا أو هائلا. لم يُحدث أي فرق في موسمي، لقد تمكنت من لعب الكثير من الدقائق، ولعبت في مراكز مختلفة".

وفيما يتعلق بوضع ناديه في الدوري الإنجليزي، قال مزراوي: "الدوري الإنجليزي الممتاز صعب؛ ولكن من بين فرصتين في كل مباراة بالدوري الأوروبي نسجل هدفا واحدا على الأقل، من بين الفرص العشرين التي نحصل عليها في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا نسجل هدفا واحدا".

وتابع: "هذا هو الفارق الأكبر، لذلك، لا أعتقد أن ذلك له علاقة بالدوري، لا أعتقد أن حراس المرمى في الدوري الأوروبي أسوأ بكثير من حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز".

يشار إلى أنه في الدوري الإنجليزي، سجل يونايتد 42 هدفا في 37 مباراة؛ بينما في الدوري الأوروبي، سجل 34 هدفا في 14 مباراة. وأشار مزراوي أيضا إلى اختلاف في العقلية.

واختتم مزراوي حديثه قائلا: "ننجح دائما في الدوري الأوروبي في تحقيق الفوز، وأكبر مثال على ذلك ليون، حيث كنا على وشك الهزيمة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة 4-2 وفي الوقت الإضافي، كان الجميع متعبا، ومع ذلك تمكنا من الفوز 5- 4".

وأكمل: "ربما نتمتع بروح قتالية في الدوري الأوروبي، وهو ما نفتقده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا أستطيع تحديد سبب ذلك، لأنه أمرٌ طبيعي في العقلية؛ ولكن في كثير من الأحيان هذا الموسم لم يكن كذلل".