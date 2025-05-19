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ليلة الاحتفال.. برشلونة يتلقى أول خسارة بالليغا في 2025

19
MAY
2025
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سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة لأول مرة هذا العام خلال مشواره ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بالهزيمة 2 / 3 أمام ضيفه فياريال ضمن منافسات الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة، الأحد.
 
وكان برشلونة ضمن التتويج باللقب قبل جولتين من انتهاء المسابقة بفوزه على إسبانيول 2 / صفر، يوم الخميس الماضي، ليحقق اللقب للمرة 28 في تاريخه، ويكمل الثلاثية المحلية بعد الفوز بلقبي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.
 
وعلى ملعب لويس كومبانيس، تقدم فياريال بهدف مبكر سجله يوزي بيريز في الدقيقة 4، ورد برشلونة بهدفي لامين يامال وفيرمين لوبيز في الدقيقتين 38 و45+5، لينهي الشوط الأول متفوقا في النتيجة.
 
وفي الشوط الثاني أضاف سانتي كوميسانيا وتاجون بوكانان الهدفين الثاني والثالث للضيوف في الدقيقتين 50 و80.
 
وبعد المباراة، احتفل الفريقان داخل أرضية الملعب حيث تسلم برشلونة لقب الدوري بعد تجمد رصيده عند 81 نقطة في الصدارة، بينما احتفل لاعبو فياريال بضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع الفريق رصيده إلى 67 نقطة في المركز الخامس.
 
واستفاد فياريال من سقوط ريال بيتيس خارج ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1 / 4، ليتجمد رصيد الفريق الأندلسي عند 59 نقطة ويتراجع للمركز السادس ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل.
 
أما أتلتيكو مدريد، فرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث.
 
وفي مواجهة أخرى بنفس التوقيت، حقق ريال مدريد فوزا معنويا خارج ملعبه أمام إشبيلية بهدفين سجلهما كيليان مبابي وجود بيلينغهام في الدقيقتين 75 و85.
 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 41 نقطة في المركز السادس عشر.
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