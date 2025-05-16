كوريا الجنوبية تعتقل شخصين بتهمة ابتزاز سون بحمل وهمي

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ذكر تقرير إعلامي أن شرطة كوريا الجنوبية ألقت القبض على شخصين، يوم الخميس، للاشتباه في أنهما حاولا ابتزاز نجم كرة القدم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين من خلال ادعاءات كاذبة تتعلق بحمل مزعوم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" أنه جرى إلقاء القبض في سول على امرأة في العشرينيات من العمر ورجل في الأربعينيات.

وتقدم مين /32 عاما/ ، قائد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومنتخب كوريا الجنوبية بشكوى للشرطة الأسبوع الماضي.

وأفادت الشرطة بأن المرأة ادعت أنها حامل في محاولة لابتزاز سون ماليا في يونيو من العام الماضي، حيث طلبت مبلغا يعادل عدة مئات من الدولارات، كما اتصل الرجل أيضا به محاولا ابتزازه في مارس هذا العام.