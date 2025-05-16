من "البوندزليغا".. ليفربول يستهدف "أول صفقة صيفية"

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يتحرك ليفربول لإبرام أول صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي من المرجح أن تكون ضم مدافع باير ليفركوزن الألماني جيريمي فريمبونغ، وفقا لتقارير صحفية.

وقرر المدير الفني للفريق أرني سلوت دخول سوق الانتقالات، للتعاقد مع ظهير أيمن جديد بعد قرار ترنت ألكسندر أرنولد الرحيل عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وكان الهولندي الدولي فريمبونغ (24 عاما) على رادار النادي لبعض الوقت، ويبدو أنه منفتح على الانتقال إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيتعين على ليفربول دفع الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب، البالغ 30 مليون جنيه إسترليني (40 مليون دولار).

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أن المفاوضات جارية مع ممثلي فريمبونغ.

ولدى ليفربول رغبة أيضا في التعاقد مع فلوريان فيرتز زميل فريمبونغ في ليفركوزن، لكن يعتقد أن بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي مهتمان بضم اللاعب.

إلا أن القيمة المقدرة لفيرنز، التي تصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني، قد تمثل عقبة أمام ليفربول، بسبب وجود صفقات أخرى يتعين على النادي إبرامها.